MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler...

MasterChef Türkiye yarışmasında dün kırmızı takım dokunulmazlık alırken, mavi takımdan iki kişi potaya gitti. Peki, MasterChef'te kimler eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye yarışmasında her güne farklı bir konsept yapılırken, dün ise 7 bölge 7 yemek konseptine yer verildi.

Bu konsepti en iyi şekilde yapan takım kırmızılar olurken, mavi takım dokunulmazlık oyunu oynadı.

Mavi takımın oynadığı bireysel dokunulmazlığı Eren kazanırken, iki kişi potaya gitmekten kurtulamadı.

Eren'in söylediği bir isim ve ardından yapılan konsey eleme adayını belirlerken, yarışmayı takip edemeyenler kimin potaya gittiğini merak ediyor.

Yarışmayı sevenler ancak izleme şansı olmayanlar, "MasterChef'te kimler eleme adayı oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, MasterChef'te kimler eleme adayı oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI OLAN İSİMLER

Dokunulmazlığı kazanan Eren'in söylediği Dilara, üçüncü eleme adayı oldu.

Konseyde ise Hasan ile Dilara, Safanur ile Pelin arasındaki tartışmalar geceye damgasını vurdu. Oylamada en çok adı yazılan Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.