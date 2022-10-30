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    29 Ekim 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı listeyi alt üst etti!

    29 Ekim 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 30.10.2022 - 11:04
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    29 Ekim 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı listeyi alt üst etti!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    29 Ekim 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu.

    Dün akşam, Gönül Dağı, Kardeşlerim dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 29 Ekim 2022 Cumartesi reyting sonuçları...

    29 Ekim 2022 Cumartesi reyting sonuçları

    Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan Gönül Dağı, 2. sırada 1 Kasım'da TRT 1'de ekranlara gelmeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisinden özel bir klip, 3. sırada ise ATV'de yayınlanan Kardeşlerim yer aldı.

    AB'de 1. sırada Gönül Dağı, 2. sırada Yürek Çıkmazı özel klip, 3. sırada ise Kardeşlerim yer aldı.

    29 Ekim 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı listeyi alt üst etti! #1

    29 Ekim 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı listeyi alt üst etti! #2


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