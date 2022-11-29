Haberler

Medya Haberleri

29 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Kıyasıya rekabet!

29 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Kıyasıya rekabet!

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.