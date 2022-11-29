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- 29 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
29 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Salı akşamı birbirinden farklı yapımlar ekranlara geliyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 29 Kasım TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 09:05
Takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Kumandayı gören ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
29 Kasım 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 29 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı…
29 Kasım 2022 Salı TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak İle Fidan
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Gecenin Ucunda
Fox TV yayın akışı
- 10:00 Ekonomi Arası
- 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 3
TRT 1 yayın akışı
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yürek Çıkmazı
- 17:00 Ana Haber
- 17:55 İddiaların Aksine
- 18:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Ekvador-Senegal
- 20:00 Yürek Çıkmazı
- 23:30 Yerli Sinema Mavzer
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Baba
TV8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:30 Yazgı
- 12:45 Canım Annem
- 13:30 Kadere Karşı
- 14:15 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye