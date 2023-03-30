29 Mart reyting sonuçları açıklandı: Ana haber bültenleri reytinglere damga vurdu! 29 Mart 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

29 Mart Çarşamba reyting sonuçları

Total'de birinci sırada ATV Ana Haber, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Adım Farah, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Adım Farah, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.