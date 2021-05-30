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- 30 Mayıs Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
30 Mayıs Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 30.05.2021 - 08:54
Hafta sonunu evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
30 Mayıs Pazar akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Mayıs Pazar 2021 TV yayın akışı...
30 MAYIS 2021 TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Bir Zamanlar Çukuorva
16:30 Fantastik Canavarlar
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
16:45 Takip: İstanbul
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Son Darbe
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:45 Cocomelon
10:15 Delisin
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:15 Bay Yanlış
15:30 Kefaret
18:00 Bir Su Hikayesi
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan Güçlü Kahraman
16:15 Sultan
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
22:30 Bizim Aile
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
11:45 Survivor Panaroma
13:15 KIrmızı Oda
16:45 Mutluluk Zamanı
20:00 Survivor 2021
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Katilin Çocukları
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
12:45 Yaralı Kalbim
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Sensiz Olmaz
TRT1 TV YAYIN AKIŞI
06:20 Yeşil Deniz
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehirden Uzakta
14:05 Bir Zmanlar Kıbrıs (Altyazılı)
17:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:50 3'Te 3