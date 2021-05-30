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    30 Mayıs Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Kademeli normalleşmenin son Pazar gününde evde olan vatandaşlar, tv kanallarına göz atıyor. Peki 30 Mayıs Pazar günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 30 Mayıs TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 08:54
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    30 Mayıs Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Hafta sonunu evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    30 Mayıs Pazar akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Mayıs Pazar 2021 TV yayın akışı...

    30 MAYIS 2021 TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
    11:45 Dizi TV
    12:35 Bir Zamanlar Çukuorva
    16:30 Fantastik Canavarlar
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aİle
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
    14:00 Sadakatsiz
    16:45 Takip: İstanbul
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:45 Son Darbe

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:45 Cocomelon
    10:15 Delisin
    12:00 Tülin Şahin ile Moda
    13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
    15:15 En Güzel Bölüm
    15:30 Kağıt Ev
    18:45 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Kadının Eseri
    12:15 Bay Yanlış
    15:30 Kefaret
    18:00 Bir Su Hikayesi
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kefaret

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Tarkan Güçlü Kahraman
    16:15 Sultan
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Tosun Paşa
    22:30 Bizim Aile

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    11:45 Survivor Panaroma
    13:15 KIrmızı Oda
    16:45 Mutluluk Zamanı
    20:00 Survivor 2021

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Katilin Çocukları
    09:50 Muhabbet Kapısı
    11.50 Başkent Kulisi
    12:45 Yaralı Kalbim
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    22:20 Sensiz Olmaz

    TRT1 TV YAYIN AKIŞI

    06:20 Yeşil Deniz
    08:55 Diriliş "Ertuğrul"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Şehirden Uzakta
    14:05 Bir Zmanlar Kıbrıs (Altyazılı)
    17:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    23:50 3'Te 3

    30 Mayıs Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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