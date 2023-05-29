29 Mayıs Pazartesi TV yayın akışları! Televizyonda bu akşam... Seçim maratonunu geride bırakan Türkiye, normal hayatına dönüş yapıyor. Bu kapsamda dizileri takip edenler bugünün yayın akışlarına göz atıyor. Peki, 29 Mayıs Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları...

Televizyon dünyası da seçim sürecini atlattı. Diziler ve programlar kaldığı yerden devam edecek. Takip ettikleri yapımı kaçırmak istemeyen seyirciler, günü ve saatini bilmek istiyor. Bu akşam Ömer, Veda Mektubu, Yasak Elma finali, Güldür Güldür, Survivor ve Alparslan dizileri yer alacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 29 Mayıs Pazartesi 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 Atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ (TV'de ilk) Kanal D yayın akışı 07.00 Seçim Özel 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu Star TV yayın akışı 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Ömer



Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:30 Yalnız Kalpler 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Yasak Elma 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber 20:00 Yasak Elma (Final Bölümü)



TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Kalk Gidelim 16:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu



Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show



TV8 yayın akışı 07:15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023