29 Nisan 2023 TV yayın akışı! Bugün televizyondaki yapımlar... 29 Nisan Cumartesi günü kanallarda neler var neler yok sorusu yanıt buldu. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Fox TV, TRT 1 yayın akışları...

Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak

Aksiyon, drama ve heyecan dolu dakikalar yaşayacak olan izleyiciler, kanallarda ne var ne yok bakınıyor.

29 Nisan 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Kocan Kadar Konuş, Kılıbık, Gönül Dağı ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

03:20 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Camdaki Kız

16:30 Kraliçe

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Star TV yayın akışı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Gülcemal

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kılıbık (Yerli Sinema)

22:00 Gülcemal

TRT 1 yayın akışı

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 Tek Yürek 04.17

11:30 3’Te 3

13:10 Al Sancak

16:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Show TV yayın akışı

08:00 Senede Bir Gün (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023