2.tur arifesi! 27 Mayıs Cumartesi 2023 TV yayın akışları... 27Mayıs Cumartesi günü kanallarda neler var neler yok sorusu yanıt buldu. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Fox TV, TRT 1 yayın akışları...

Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.

Seçim öncesi TV'ye göz atanlar, seyredecek bir şeyler arıyor.

Aksiyon, drama ve heyecan dolu dakikalar yaşayacak olan izleyiciler, kanallarda ne var ne yok bakınıyor.

Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Sultan, Gönül Dağı, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte 27 Mayıs 2023 kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Kraliçe

16:30 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Köpek Balığı İstilası 2

Star TV yayın akışı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sultan

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)

13:45 Yasak Elma

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

22:30 Recep İvedik

TRT 1 yayın akışı

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:00 Tek Yürek 04.17

11:25 Al Sancak

14:15 Yürek Çıkmazı

17:39 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları

18:00 Hayellerinin Peşinde

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Show TV yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra