2.tur arifesi! 27 Mayıs Cumartesi 2023 TV yayın akışları...

Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.
Seçim öncesi TV'ye göz atanlar, seyredecek bir şeyler arıyor.
Aksiyon, drama ve heyecan dolu dakikalar yaşayacak olan izleyiciler, kanallarda ne var ne yok bakınıyor.
Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Sultan, Gönül Dağı, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte 27 Mayıs 2023 kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Kraliçe
16:30 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Köpek Balığı İstilası 2
Star TV yayın akışı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sultan
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)
13:45 Yasak Elma
16:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
22:30 Recep İvedik
TRT 1 yayın akışı
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:00 Tek Yürek 04.17
11:25 Al Sancak
14:15 Yürek Çıkmazı
17:39 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları
18:00 Hayellerinin Peşinde
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
Show TV yayın akışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra