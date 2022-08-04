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    3 Ağustos 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    3 Ağustos 2022 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..
    • 04.08.2022 - 10:51
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    3 Ağustos 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    3 Ağustos Çarşamba gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

    Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

    Peki 3 Ağustos Çarşamba günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı..

    3 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları

    3 Ağustos 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

    Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Fox TV'de yayınlanan "Gizli Saklı" yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada "Masterchef Türkiye"nin özeti yer aldı.

    3 Ağustos 2022 Çarşamba reyting sonuçları... #13 Ağustos 2022 Çarşamba reyting sonuçları... #2


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