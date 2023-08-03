3 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Perşembe günü ekranlar oldukça hareketli...Peki, bugün TV'de neler var? İşte TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

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Bunaltıcı sıcaklarda evde kalmayı tercih edenler, TV karşısında vakit geçiriyor.

3 Ağustos Perşembe akşamı Güldür Güldür, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, Kızgın Ateş, Kendi Düşen Ağlamaz, Kısmet ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Bunların dışında birçok yapım kanallarda yayınlanıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)

22:45 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

22:45 Ruhun Duymaz

TRT 1 yayın akışı

09:15 Kalk Gidelim

11:45 Şehirden Uzakta

13:05 Seksenler

15:50 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

23:50 Sen Türkülerini Söyle

02:10 Diriliş Ertuğrul

Show TV yayın akışı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kılıç Savaşları 2 (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana