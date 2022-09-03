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    3 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 3 Eylül TV yayın akışları...
    • 03.09.2022 - 12:42
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    3 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    3 Eylül 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

    İşte 3 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:15 Çocuktan Al Haberi

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Arabesk (Yerli Sinema)

    16:30 Japon İşi (Yerli Sinema)

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    03:00 Japon İşi (Yerli Sinema)

    04:30 Kayıp İnci (Yerli Sinema)

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Kardeşlerim

    13:20 Aşk Bu Mu? (Yerli Sinema)

    15:30 Gül Masalı

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    23:15 Su ve Ateş (Yabancı Sinema)

    02:25 Kıyamet (Yabancı Sinema)

    04:20 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Seversin

    15:15 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    23:45 Son Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)

    01:30 Son Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)

    04:00 Müzik Arası

    05:00 Yabancı Damat

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Kamera Arkası

    12:00 İyilik

    15:30 Kazanan Restoran

    16:45 Kusursuz Kiracı

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Senden Daha Güzel

    00:00 İbrahim Selim İle Bu Gece

    02:45 Kusursuz Kiracı

    03:30 Kazanan Restoran

    04:45 Her Yerde Sen

    05:45 İnadına Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile

    09:30 Çizgi Film

    10:00 Burcu İle Hafta Sonu

    12:00 Erkenci Kuş

    15:00 En Güzel Bölüm

    15:15 Kiralık Aşk

    18:45 Star Haber

    20:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

    00:30 Jackie Chan Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)

    02:00 Jackie Chan Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)

    03:30 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    09:45 Süper 1 Takım

    10:00 Bir Yemek Olsan

    10:45 Gazete Magazin

    13:15 MasterChef Türkiye

    15:15 Küçük Ortak (Yerli Sinema)

    18:00 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Doya Doya Moda

    02:15 Canım Annem

    04:15 Gazete Magazin

    05:30 Bilginiz Olsun

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:45 Kalk Gidelim

    09:30 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Şefin Sağlıklı Masası

    11:40 Gönül Dağı

    15:50 Balkan Ninnisi

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    02:00 Bu Toprağın Sesi

    02:40 Balkan Ninnisi


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