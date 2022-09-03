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- 3 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
3 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 03.09.2022 - 12:42
Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
3 Eylül 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
İşte 3 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Arabesk (Yerli Sinema)
16:30 Japon İşi (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
04:30 Kayıp İnci (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:20 Aşk Bu Mu? (Yerli Sinema)
15:30 Gül Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:15 Su ve Ateş (Yabancı Sinema)
02:25 Kıyamet (Yabancı Sinema)
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Seversin
15:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Son Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)
01:30 Son Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 İyilik
15:30 Kazanan Restoran
16:45 Kusursuz Kiracı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Senden Daha Güzel
00:00 İbrahim Selim İle Bu Gece
02:45 Kusursuz Kiracı
03:30 Kazanan Restoran
04:45 Her Yerde Sen
05:45 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Çizgi Film
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Erkenci Kuş
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Jackie Chan Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)
02:00 Jackie Chan Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)
03:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:15 Küçük Ortak (Yerli Sinema)
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Canım Annem
04:15 Gazete Magazin
05:30 Bilginiz Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Kalk Gidelim
09:30 Bu Toprağın Sesi
10:30 Şefin Sağlıklı Masası
11:40 Gönül Dağı
15:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Bu Toprağın Sesi
02:40 Balkan Ninnisi