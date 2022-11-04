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- 3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Aldatmak dizisi bir açıldı pir açıldı!
3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Aldatmak dizisi bir açıldı pir açıldı!
- 04.11.2022 - 11:59
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
Dün akşam, Camdaki Kız, Darmaduman, Aldatmak dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları...
3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatmak", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Aldatmak", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.
ABC'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Esra Erol'da
Aldatmak
Camdaki Kız
Gelsin Hayat Bildiği Gibi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
ATV Ana Haber
Aldatmak (Özet)
Masterchef Türkiye
Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Özet)
AB REYTİNG SONUÇLARI
Camdaki Kız
Aldatmak
Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
Gelsin Hayat Bildiği Gibi
Camdaki Kız (Özet)
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Esra Erol'da
Kanal D Ana Haber
Masterchef Türkiye
Aldatmak (Özet)