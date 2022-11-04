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    3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Aldatmak dizisi bir açıldı pir açıldı!

    3 Kasım 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 04.11.2022 - 11:59
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    3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Aldatmak dizisi bir açıldı pir açıldı!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    Dün akşam, Camdaki Kız, Darmaduman, Aldatmak dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları...

    3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları

    Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatmak", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Aldatmak", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

    ABC'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

    TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    Esra Erol'da

    Aldatmak

    Camdaki Kız

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    ATV Ana Haber

    Aldatmak (Özet)

    Masterchef Türkiye

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Özet)

    AB REYTİNG SONUÇLARI

    Camdaki Kız

    Aldatmak

    Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    Camdaki Kız (Özet)

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Esra Erol'da

    Kanal D Ana Haber

    Masterchef Türkiye

    Aldatmak (Özet)

    3 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Aldatmak dizisi bir açıldı pir açıldı! #1


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