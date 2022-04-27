'3 kere küçülttüm' demişti! Songül Karlı'nın dekolteli pozu sosyal medyayı salladı...

Sosyal medyada iddialı paylaşımlarına yenisini ekleyen 48 yaşındaki sanatçı Songül Karlı, takipçilerini adeta mest etti.

Türküleriyle milyonların kulaklarının pasını silen Songül Karlı, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu.

1991 yılından beri müzik piyasasında adından söz ettiren Karlı, sesi kadar cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Sık Sık spor paylaşımlarında bulunan 48 yaşındaki Songül Karlı'nın fiziği ise oldukça beğeniliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, 500 bine yakın takipçisiyle hayatından kesitleri paylaşıyor.

Sosyal medyadan paylaştı

Dekolteli pozları nedeniyle oğlundan da şikayetler alan Songül Karlı son olarak yine derin cesur bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

Sıfır makyaj paylaştığı karelerini Instagram hesabından beğeniye sunan Karlı, göğüs dekoltesi vermeyi ihmal etmedi.

Her karesi bir olay olan Songül Karlı'ya takipçilerinden beğeni ve yorum geldi.

İşte Songül Karlı'nın cesur pozları...