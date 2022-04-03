3 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 3 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

3 Nisan 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 3 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı...

3 NİSAN 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans

11:30 Dizi TV

12:20 Kardeşlerim

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:05 Adı Sevgi

00:25 Destan

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Camdaki Kız

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

02:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Pelin’in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kaderimin Oyunu

02:00 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kadının Eseri

12:30 Yasak Elma

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Evlilik Hakkın Her Şey

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Bir Aşk İki Hayat

22:45 Yasak Elma

01:05 Bir Aşk İki Hayat

02:30 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Kalk Gidelim

09:15 Kara Tahta (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"

15:00 Ramazan Günlüğü

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)

17:00 Ana Haber (Canlı)

17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 Kara Tahta (Altyazılı)

02:55 Ramazan Günlüğü

03:20 Sahur Bereketi (Canlı)

05:20 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban

22:00 Neşeli Günler

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:30 Gazete Magazin

13:00 Survivor Panoroma

15:00 Dargın Kuzenler

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular