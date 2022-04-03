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    3 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 3 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 08:40
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    3 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    3 Nisan 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 3 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı...

    3 NİSAN 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans
    11:30 Dizi TV
    12:20 Kardeşlerim
    15:50 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:05 Adı Sevgi
    00:25 Destan
    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
    02:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
    13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
    14:00 Camdaki Kız
    16:15 Üç Kız Kardeş
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    00:15 Sadakatsiz
    02:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
    03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çizgi Film Kuşağı
    09:00 Bir Demet Tiyatro
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Kaderimin Oyunu
    16:30 En Güzel Bölüm
    16:45 Pelin’in Mutfağı
    18:45 Star Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:30 Kaderimin Oyunu
    02:00 Aramızda Kalsın
    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:30 Kadının Eseri
    12:30 Yasak Elma
    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Evlilik Hakkın Her Şey
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:30 Bir Aşk İki Hayat
    22:45 Yasak Elma
    01:05 Bir Aşk İki Hayat
    02:30 Son Yaz
    03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:15 Kalk Gidelim
    09:15 Kara Tahta (Altyazılı)
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"
    15:00 Ramazan Günlüğü
    15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
    17:00 Ana Haber (Canlı)
    17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
    20:00 Teşkilat
    00:15 Kara Tahta (Altyazılı)
    02:55 Ramazan Günlüğü
    03:20 Sahur Bereketi (Canlı)
    05:20 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Baba
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Şaban Oğlu Şaban
    22:00 Neşeli Günler

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    10:30 Gazete Magazin
    13:00 Survivor Panoroma
    15:00 Dargın Kuzenler
    17:45 Survivor All Star
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra
    02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular


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