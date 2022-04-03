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- 3 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
3 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 03.04.2022 - 08:40
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
3 Nisan 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 3 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı...
3 NİSAN 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans
11:30 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Adı Sevgi
00:25 Destan
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Camdaki Kız
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz
02:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Pelin’in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kaderimin Oyunu
02:00 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kadının Eseri
12:30 Yasak Elma
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Evlilik Hakkın Her Şey
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Bir Aşk İki Hayat
22:45 Yasak Elma
01:05 Bir Aşk İki Hayat
02:30 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Kalk Gidelim
09:15 Kara Tahta (Altyazılı)
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"
15:00 Ramazan Günlüğü
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
17:00 Ana Haber (Canlı)
17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
20:00 Teşkilat
00:15 Kara Tahta (Altyazılı)
02:55 Ramazan Günlüğü
03:20 Sahur Bereketi (Canlı)
05:20 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban
22:00 Neşeli Günler
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:30 Gazete Magazin
13:00 Survivor Panoroma
15:00 Dargın Kuzenler
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular