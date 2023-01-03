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    3 Ocak 2023 Salı TV yayın akışı: Televizyon ekranlarında bugün!

    Salı günü ekranlarda yer alacak yapımlar belli oldu. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 3 Ocak TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 08:49
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    3 Ocak 2023 Salı TV yayın akışı: Televizyon ekranlarında bugün!

    Televizyon karşısına geçenler, kanallar arasında geziyor.

    Kumandayı eline alan seyirciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    3 Ocak 2023 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 3 Ocak 2023 Salı TV yayın akışı…

    3 Ocak 2023 Salı TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)
    22:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)
    00:40 13 Dakika (Yabancı Sinema)

     

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Hayat Şarkısı
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Üç Kız Kardeş

     

    Star TV yayın akışı

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:15 Star Ana Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Yenilmez 4 (Yabancı Sinema)

     

    Fox TV yayın akışı

    10:15 Ekonomi Arası
    10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:45 En Hamarat Benim
    16:30 Hayatımın Şansı
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)

     

    TRT 1 yayın akışı

    08:45 Bu Toprağın Sesi
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Yeşil Deniz
    15:10 Adını Sen Koy
    16:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Yürek Çıkmazı

     

     

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Güzel Günler
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
    22:30 Gülen Gözler (Yerli Sinema)
    00:15 Şekerpare (Yerli Sinema)

     

    TV8 yayın akışı

    07:15 8’de Sağlık
    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    10:30 Yazgı
    11:45 Kadere Karşı
    13:00 Canım Annem
    14:00 Doya Doya Moda
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye


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