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- 3 Ocak 2023 Salı TV yayın akışı: Televizyon ekranlarında bugün!
3 Ocak 2023 Salı TV yayın akışı: Televizyon ekranlarında bugün!
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 08:49
Televizyon karşısına geçenler, kanallar arasında geziyor.
Kumandayı eline alan seyirciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
3 Ocak 2023 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 3 Ocak 2023 Salı TV yayın akışı…
3 Ocak 2023 Salı TV yayın akışı
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)
22:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)
00:40 13 Dakika (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
Star TV yayın akışı
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yenilmez 4 (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:10 Adını Sen Koy
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
22:30 Gülen Gözler (Yerli Sinema)
00:15 Şekerpare (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
11:45 Kadere Karşı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye