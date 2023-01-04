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    3 Ocak reyting sonuçları! İşte salı gününün en çok izleneni

    3 Ocak 2023 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Reyting sıralaması ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
    • 04.01.2023 - 11:56
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    3 Ocak reyting sonuçları! İşte salı gününün en çok izleneni

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, programlar ve filmler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 3 Ocak 2023 Salı günü reyting sonuçları...

    3 Ocak 2023 Salı reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

    20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    3 Ocak reyting sonuçları! İşte salı gününün en çok izleneni #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    2- UC KIZ KARDES            KANAL D

    3- ESRA EROL'DA             ATV

    4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    5- YUREK CIKMAZI           TRT 1

    6- ATV ANA HABER          ATV

    7- UC KIZ KARDES (OZET)              KANAL D

    8- KANAL D ANA HABER KANAL D

    9- SHOW ANA HABER     SHOW TV

    10- MASTERCHEF TURKIYE           TV8

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    3- UC KIZ KARDES            KANAL D

    4- YUREK CIKMAZI           TRT 1

    5- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    6- ESRA EROL'DA             ATV

    7- UC KIZ KARDES (OZET)              KANAL D

    8- ATV ANA HABER          ATV

    9- KANAL D ANA HABER KANAL D

    10- ATV GUN ORTASI      ATV

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    2- UC KIZ KARDES            KANAL D

    3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    4- YUREK CIKMAZI           TRT 1

    5- ESRA EROL'DA             ATV

    6- UC KIZ KARDES (OZET)              KANAL D

    7- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    8- ATV ANA HABER          ATV

    9- KANAL D ANA HABER KANAL D

    10- SHOW ANA HABER   SHOW TV

    3 Ocak reyting sonuçları! İşte salı gününün en çok izleneni #2


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