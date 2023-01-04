3 Ocak reyting sonuçları! İşte salı gününün en çok izleneni

3 Ocak reyting sonuçları! İşte salı gününün en çok izleneni

3 Ocak 2023 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Reyting sıralaması ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, programlar ve filmler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 3 Ocak 2023 Salı günü reyting sonuçları...

3 Ocak 2023 Salı reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2- UC KIZ KARDES KANAL D

3- ESRA EROL'DA ATV

4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5- YUREK CIKMAZI TRT 1

6- ATV ANA HABER ATV

7- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8- KANAL D ANA HABER KANAL D

9- SHOW ANA HABER SHOW TV

10- MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3- UC KIZ KARDES KANAL D

4- YUREK CIKMAZI TRT 1

5- MASTERCHEF TURKIYE TV8

6- ESRA EROL'DA ATV

7- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8- ATV ANA HABER ATV

9- KANAL D ANA HABER KANAL D

10- ATV GUN ORTASI ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2- UC KIZ KARDES KANAL D

3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4- YUREK CIKMAZI TRT 1

5- ESRA EROL'DA ATV

6- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

7- MASTERCHEF TURKIYE TV8

8- ATV ANA HABER ATV

9- KANAL D ANA HABER KANAL D

10- SHOW ANA HABER SHOW TV