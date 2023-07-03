3 Temmuz 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Bayram tatili geride kalırken, iş rutinleri başladı.

Pazartesi sendromu yaşayanlar, eve gelir gelmez TV karşısına geçiyor.

Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 3 Temmuz Pazartesi 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 atv Ana Haber

20:00 Üvey Anne

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Deliha

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapıı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Aşk Yolunda

TRT 1 yayın akışı

09:10 Benim Güzel Ailem

12:15 Şehirden Uzakta

1315 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tozkoparan İskender Gölge

21:10 Küçük Dahi İbn-i Sina

22:30 Toz Koparan İskender Gölge

Show TV yayın akışı

08:00 Senede Bir Gün

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

16:15 Yeşil Vadi'nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star