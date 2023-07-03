3 Temmuz 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları TV ekranları, bayram tatili akabinde reyting yarışına başlıyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 3 Temmuz 2023 kanalların yayın akışları...

Bayram tatili geride kalırken, iş rutinleri başladı.

Pazartesi sendromu yaşayanlar, eve gelir gelmez TV karşısına geçiyor.

Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 3 Temmuz Pazartesi 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 atv Ana Haber

20:00 Üvey Anne

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Deliha

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapıı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Aşk Yolunda

TRT 1 yayın akışı

09:10 Benim Güzel Ailem

12:15 Şehirden Uzakta

1315 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tozkoparan İskender Gölge

21:10 Küçük Dahi İbn-i Sina

22:30 Toz Koparan İskender Gölge

Show TV yayın akışı

08:00 Senede Bir Gün

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

16:15 Yeşil Vadi'nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star