3 Temmuz reyting sonuçları açıklandı: Zirve yarışında Üvey Anne rüzgarı! Bütün yapımları solladı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
3 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada atv’de yayınlanan “Üvey Anne”, 3.sırada Star TV’de tekrar ekrana gelen Türk filmi “Deliha 2” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Üvey Anne”, 2.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Deliha 2” yer aldı.