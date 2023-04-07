3 yıl önce vefat etmişti! EDHO'nun usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Yasak Elma'nın yıldızı çıktı! Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 2019 yılında vefat etmişti. Usta oyuncunun eşi Yasak Elma dizisinin oyuncusu çıktı.

1951 yılında İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi.

20 yıldan fazla Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatronun yanı sıra birçok sinema filmi ve dizilerde rol aldı.

Unutulmaz dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi’nde Testere Necmi karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 3 yıl önce hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Avrupa Avrupa, Benim Annem Bir Melek gibi projelerde yer almıştı.

2019 yılında akciğer kanseri sebebiyle tedavi görmüş olduğu hastanede vefat eden usta oyuncu, başta eşi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğmuştu.

Tarık Ünlüoğlu’nun eşinin kim olduğunu öğrenen inanamıyor. Usta oyuncunun eşi de oyuncu çıktı.

Meğer bir dönem Yasak Elma dizisinde rol alan, şimdilerde ise Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde oynayan güzel oyuncuyla 2013 yılında dünya evine girmiş. İşte merhum Tarık Ünlüoğlu'nun eşi...

Eşi de oyuncu çıktı!

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gülenay Kalkan ile nikah masasına oturmuştu.

68 yaşında hayatını kaybeden Ünlüoğlu’nun eşi adeta kahrolmuştu. Gülenay Kalkan, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Elmas karakteriyle ekranlarda yer alıyor.

Gülenay Kalkan kimdir?

1959 yılında Ankara’da dünyaya gelen Gülenay Kalkan, çocukluğunu Ankara’da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin olan güzel oyuncu, mesleğini ve yaşamını burada sürdürüyor.

Bugünün Saraylısı, Kocan Kadar Konuş, Yasak Elma gibi başarılı projelerde yer alan Gülenay Kalkan, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Elmas karakterine hayat veriyor.