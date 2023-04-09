30 kilo verdi! Sihirli Annem'in Cem'i son haliyle görenleri şok etti! 'Bambaşka biri olmuşsun' Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem isimli dizide Cem karakterine hayat veren oyuncu Buğra Özmüldür'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte son hali..

İlk olarak 2003 yılında ekranlara gelen ve döneme damgasını vuran diziler arasında yer alan Sihirli Annem'in oyuncularının son halleri merak ediliyor.

Süreç Film imzalı Sihirli Annem dizisi 2003 ile 2012 yılları arasında yayınlandı. Sihirli Annem, Türk yapımı çocuk ve fantastik türdeki televizyon dizisi olarak hafızalarda yer edindi.

Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli ve Gül Onat gibi isimlerin yer aldığı dizi 10 Mart 2012 yılında ekrana gelen son bölümüyle final yaptı.

Sihirli Annem dizisinde Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür'ün son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Şimdilerde 31 yaşında olan Buğra Özmüldür'ün yıllar içindeki büyük değişimi şaşkınlık yarattı.

Yaklaşık 30 kilo veren Buğra Özmüldür'ü görenler gözlerine inanamıyor.

İşte Buğra Özmüldür'ün son hali..

Buğra Özmüldür oyunculuk hayatına 9 yaşında Sinan Çetin'in çektiği Çamlıca Gazoz reklam filmi ile adım atmıştır.

Bu reklam filminde gösterdiği performans ile Sihirli Annem dizisinin ilk yönetmeni olan Ersoy Güler'in dikkatini çeker ve Sihirli Annem'de Cem karakteri rolünü üstlenir.

Buğra Özmüldür, Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Cem rolü ile hafızalarda yer edinir. Şimdilerde oyunculuk yapmayan Buğra Özmüldür Sihirli Annem'in ardından birkaç reklam filmi ve bir dizide konuk oyuncu olarak rol almıştır.