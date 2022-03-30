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- 30 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
30 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 30.03.2022 - 09:16
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Çarşamba günleri Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 30 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
30 MART 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 atv Gün Ortası
-
16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol’da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Haber
-
20:00 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Söz
-
18:30 Star Haber
-
20:00 İBO SHOW
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
10:45 Ekonomi Arası
-
11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:45 Fulya ile Umudum Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
-
20:00 Kayhan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
09:30 Alişan ile Gülümse Hayata
-
13:30 Ege'nin Hamsisi
-
16:30 Seksenler
-
19:00 TRT1 Ana Haber
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Kara Tahta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Bu Sabah
-
10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
12:15 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
-
18:45 Show Ana Haber
-
20:00 Oğlum
TV8 YAYIN AKIŞI
-
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
-
11:15 Survivor All Star
-
13:00 Survivor Panaroma
-
14:45 Canım Annem
-
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
-
20:00 Survivor All Star