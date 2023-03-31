30 Mart Perşembe reyting sonuçları AÇIKLANDI! Camdaki Kız rakiplerini geride bıraktı… 30 Mart 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

30 Mart Perşembe reyting sonuçları

Total'de ilk sırada Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız, ikinci sırada Atv dizisi Aldatmak, üçüncü sırada Atv Ana Haber yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Camdaki Kız, 2. sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, 3. sırada ise Aldatmak dizisi yer aldı.

20+ABC1 grubunda birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise Aldatmak dizisi yer aldı.