30 Mart TV yayın akışı! Perşembe günü ekranlarda...

Televizyon dünyası her gün yeni bir pencere açıyor.
Kanallarda birbirinden farklı yapımlar seyircilerle buluşmak üzere yayınlanıyor.
Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı gün be gün sorgulanıyor.
30 Mart Perşembe akşamı Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Iron Man 3 ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.
Aynı zamanda Ramazan'a özel iftar ve sahur programları da yer alacak.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte 30 Mart Perşembe 2023 TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Aldatmak
00:20 Kuruluş Osman
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
Fox TV yayın akışı
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:15 Yalnız Kalpler
14:30 Kapımdaki Dedektif
15:30 En Hamarat Benim
18:45 Ne Olmuştu?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Iron Man 3 (Yabancı Sinema)
TRT 1 yayın akışı
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:20 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:10 Ramazan Sevinci
20:00 Al Sancak
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan