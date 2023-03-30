30 Mart TV yayın akışı! Perşembe günü ekranlarda... Kanallara göre farklılaşan yayın akışları, gün öncesinde netleşiyor. Peki, bugün TV'de neler hangi diziler var? İşte 30 Mart Perşembe TV yayın akışı...

Televizyon dünyası her gün yeni bir pencere açıyor. Kanallarda birbirinden farklı yapımlar seyircilerle buluşmak üzere yayınlanıyor. Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı gün be gün sorgulanıyor. 30 Mart Perşembe akşamı Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Iron Man 3 ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Aynı zamanda Ramazan'a özel iftar ve sahur programları da yer alacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 30 Mart Perşembe 2023 TV yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 18:45 ATV Ana Haber 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar 20:00 Aldatmak 00:20 Kuruluş Osman 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hayat Şarkısı 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Camdaki Kız Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Ana Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Yüz Yıllık Mucize Fox TV yayın akışı 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası 13:15 Yalnız Kalpler 14:30 Kapımdaki Dedektif 15:30 En Hamarat Benim 18:45 Ne Olmuştu? 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Iron Man 3 (Yabancı Sinema) TRT 1 yayın akışı 08:40 Bu Toprağın Sesi 10:20 1 Çorba 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Seksenler 15:40 1 Çorba 15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:10 Ramazan Sevinci 20:00 Al Sancak Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:25 Show Ana Haber 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan