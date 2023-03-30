30 Mart TV yayın akışı! Perşembe günü ekranlarda...

Televizyon dünyası her gün yeni bir pencere açıyor.

Kanallarda birbirinden farklı yapımlar seyircilerle buluşmak üzere yayınlanıyor.

Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı gün be gün sorgulanıyor.

30 Mart Perşembe akşamı Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Iron Man 3 ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.

Aynı zamanda Ramazan'a özel iftar ve sahur programları da yer alacak.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte 30 Mart Perşembe 2023 TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Aldatmak

00:20 Kuruluş Osman

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

Fox TV yayın akışı

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:15 Yalnız Kalpler

14:30 Kapımdaki Dedektif

15:30 En Hamarat Benim

18:45 Ne Olmuştu?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Iron Man 3 (Yabancı Sinema)

TRT 1 yayın akışı

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:20 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:10 Ramazan Sevinci

20:00 Al Sancak

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan