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- 30 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
30 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 09:45
Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, 30 Nisan 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
İftardan sonra ekran başında vakit geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
30 Nisan 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 30 Nisan 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
30 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı
Atv yayın akışı
-
07:30 atv'de Hafta Sonu
-
10:00 Kardeşlerim
-
13:30 Bir Zamanlar Çukurova
-
16:15 Destan
-
19:00 ATV Ana Haber
-
19:20 Nihat Hatipoğlu İle İftar
-
20:10 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
-
08:30 Konuştukça
-
09:45 Magazin D Cumartesi
-
12:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
-
13:45 Camdaki Kız
-
16:00 Üç Kız Kardeş
-
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
-
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Star TV yayın akışı
-
09:30 Çizgi Film Kuşağı
-
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
-
12:00 Bir Demet Tiyatro
-
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
-
16:45 Pelin'in Mutfağı
-
18:45 Star Haber
-
20:00 Zor Ölüm 3
Fox TV yayın akışı
-
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
-
11:15 Ekonomi Arası
-
11:30 Kamera Arkası
-
12:00 Gülümse Kaderine
-
14:45 Yasak Elma
-
16:00 İyilik
-
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20:30 Gülümse Kaderine
TRT 1 yayın akışı
-
08:50 Kuşlarla Yolculuk
-
11:10 Gönül Dağı
-
14:45 Kasaba Doktoru
-
17:45 Ramazan Günlüğü
-
18:30 Ana Haber
-
19:00 Ramazan Sevinci
-
20:00 Gönül Dağı
Show TV yayın akışı
-
10:00 Cumartesi Sürprizi
-
13:00 Bir Şansım Olsa
-
14:30 Baba
-
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
-
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
-
10:00 Bir Yemek Olsan
-
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
-
13:00 Survivor Panorama
-
15:00 Ustalar Alemi
-
17:45 Survivor All Star
-
20:00 Survivor All Star