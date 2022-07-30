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    30 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 30 Temmuz TV yayın akışları...
    • 30.07.2022 - 08:42
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    30 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    30 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 30 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    07:00 Kötü Çocuk

    09:20 Alvin ve Sincaplar

    11:10 İkinci Şans

    13:10 Sevimli Tehlikeli

    15:25 Gül Masalı

    18:40 ATV Ana Haber 20:45 Trabzonspor - Sivasspor | Turkcell Süper Kupa Maçı

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Küçük Ağa

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Çetin Ceviz

    15:30 Seversin

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    FOX TV yayın akışı

    8:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Mehmet Özer ile Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Tozluyaka

    16:15 Kazanan Restoran

    18:45 Star Haber

    20:00 Kazanan Restoran

    Star TV yayın akışı

    09:00 Çizgi Film

    09:30 Yüksek Sosyete

    12:30 Yerli Dizi

    15:30 En Güzel Bölüm

    15:45 Duy Beni

    18:45 Star Haber

    20:00 Deliha

    TRT 1 yayın akışı

    05:30 Kalk Gidelim

    09:55 Şefin Sağlık Masası

    11:00 Dinozor Adası

    12:50 Mükemmel Eşleşme

    15:40 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Mükemmel Eşleşme

    TV 8 yayın akışı

    09:45 Bir Yemek Olsan

    10:30 Gazete Magazin

    13:00 MasterChef Türkiye

    15:15 Yerli Sinema

    17:30 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    SHOW TV yayın akışı

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show


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