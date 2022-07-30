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- 30 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
30 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 30.07.2022 - 08:42
Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
30 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 30 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
07:00 Kötü Çocuk
09:20 Alvin ve Sincaplar
11:10 İkinci Şans
13:10 Sevimli Tehlikeli
15:25 Gül Masalı
18:40 ATV Ana Haber 20:45 Trabzonspor - Sivasspor | Turkcell Süper Kupa Maçı
Kanal D yayın akışı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çetin Ceviz
15:30 Seversin
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV yayın akışı
8:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Tozluyaka
16:15 Kazanan Restoran
18:45 Star Haber
20:00 Kazanan Restoran
Star TV yayın akışı
09:00 Çizgi Film
09:30 Yüksek Sosyete
12:30 Yerli Dizi
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Deliha
TRT 1 yayın akışı
05:30 Kalk Gidelim
09:55 Şefin Sağlık Masası
11:00 Dinozor Adası
12:50 Mükemmel Eşleşme
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
TV 8 yayın akışı
09:45 Bir Yemek Olsan
10:30 Gazete Magazin
13:00 MasterChef Türkiye
15:15 Yerli Sinema
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
SHOW TV yayın akışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show