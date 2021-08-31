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    31 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 31 Ağustos 2021 Salı bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 08:49
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    31 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 31 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı...

    31 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Çakallarla Dans
    22:00 Sully

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:15 Güneşin Kızları
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Baht Oyunu
    00:15 Kırık Hayatlar

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Star Market
    18:30 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    22:45 Fulya ile Umudun Olsun

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:20 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
    09:20 Kalk Gidelim
    12:45 Benim Adım Melek (Altyazılı)
    16:05 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:25 Doğrusu Ne?
    20:30 CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final" Türkiye-Polonya" (Canlı)
    22:45 Yabancı Sinema "Aile Babası" (Altyazılı)
    00:55 Seneye Bu Zamanlar
    02:35 Benim Adım Melek (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme 
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show 
    23:15 Şahsiyet

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    14:15 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Sefil Baykuş
    09:00 Elmalı Tabak
    10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:30 Zengin ve Yoksul
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Can Yoldaşım
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Kütahya’nın Pınarları
    02:00 Sev Yeter

    31 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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