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    31 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 31 Ağustos TV yayın akışları...
    • 31.08.2022 - 09:07
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    31 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    31 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 31 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Midway

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Kazanan Restoran

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:05 Yedi Numara

    11:40 Çırak

    12:10 Masumlar Apartmanı

    16:00 Balkan Ninnisi

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kara Tahta

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de 8 Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:30 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Kapıcılar Kralı


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