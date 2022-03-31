- Haberler
- Medya Haberleri
- 31 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
31 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 09:06
Televizyon gündemini yakından takip edenler, kanallarda hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
31 Mart 2022 Perşembe akşamı birbirinden iddialı dizi, film ve programlar izleyicilerle buluşacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 31 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı...
31 MART 2022 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
-
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:25 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
06:30 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arka Sokaklar
-
19:00 Kanal D Ana Haber
-
20:45 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Söz
-
18.30 Star Haber
-
20:00 Bana Masal Anlatma
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Çalar Saat
-
10:45 Ekonomi Arası
-
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
-
18:00 Mahkum
-
19:00 FOX Ana Haber
-
20:00 Mahkum
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
-
13:30 Ege'nin Hamsisi
-
16:30 Seksenler (Altyazılı)
-
19:00 Ana Haber (Canlı)
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
06:00 Gelin Evi
-
08:00 Bu Sabah
-
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
12:00 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
-
18.45 SHOW Ana Haber
-
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
-
07:15 8'de Sağlık
-
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
-
11:15 Survivor All Star
-
13:00 Survivor Panaroma
-
14:45 Canım Annem
-
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-
20:00 Survivor All Star