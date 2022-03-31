31 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 31 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı...

Televizyon gündemini yakından takip edenler, kanallarda hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

31 Mart 2022 Perşembe akşamı birbirinden iddialı dizi, film ve programlar izleyicilerle buluşacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 31 Mart 2022 Perşembe TV yayın akışı...

31 MART 2022 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:25 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:45 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.30 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18:00 Mahkum

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI