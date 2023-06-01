31 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman reytingleri sildi süpürdü 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

31 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Kuruluş Osman dizisinin özeti, üçüncü sırada Adım Farah yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam, üçüncü sırada Adım Farah yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Adım Farah, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.