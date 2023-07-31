31 Temmuz 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Ekranlarda yaz macerası sürüyor.
Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.
İzleyiciler ise takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına yayın akışlarına göz atıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 31 Temmuz Pazartesi 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Malefiz
19:00 atv Ana Haber
20:00 Üvey Anne
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Dönence
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Patlat Kazan
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Ruhun Duymaz
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
TRT 1 yayın akışı
09:20 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:20 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Modern Doğu Masalları
21:05 Şanzelize Düğün Salonu
22:30 Benim Güzel Ailem
Show TV yayın akışı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Süt Kardeşler
23:30 Nasipse Adayız
TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star