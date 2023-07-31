31 Temmuz 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları Yeni bir pazartesi günü kanallar haftaya oldukça hareketli başlıyor. Aksiyon, heyecan ve dram dolu yapımlar izleyicilerle buluşmayı bekliyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 31 Temmuz Pazartesi TV yayın akışları...

Ekranlarda yaz macerası sürüyor. Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu. İzleyiciler ise takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 31 Temmuz Pazartesi 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 Atv Gün Ortası 14:00 Aldatmak 17:00 Malefiz 19:00 atv Ana Haber 20:00 Üvey Anne Kanal D yayın akışı 09:15 Yaprak Dökümü 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Dönence 15:45 Aşk-ı Memnu 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu Star TV yayın akışı 09:30 Aramızda Kalsın 12:00 Erkenci Kuş 14:00 Kiralık Aşk 16:00 En Güzel Bölüm 16:15 Sefirin Kızı 19:00 Star Haber 20:00 Patlat Kazan Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Ruhun Duymaz 13:00 En Güzel Dönüşüm 14:30 Eşim Benzerim Yok 17:30 Aşk Mantık İntikam 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber 20:00 Ruhun Duymaz TRT 1 yayın akışı 09:20 Kalk Gidelim 12:00 Şehirden Uzakta 13:20 Seksenler 16:10 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Modern Doğu Masalları 21:05 Şanzelize Düğün Salonu 22:30 Benim Güzel Ailem Show TV yayın akışı 09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:45 Kızılcık Şerbeti 15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı 18:25 Show Ana Haber 20:00 Tokatçı 21:45 Süt Kardeşler 23:30 Nasipse Adayız TV8 yayın akışı 07:15 8'de Sağlık 08:30 Kırmızı Oda 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 İşte Gelin İşte Kaynana 20:00 MasterChef Türkiye All Star