31 Temmuz 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Ekranlarda yaz macerası sürüyor.

Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.

İzleyiciler ise takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına yayın akışlarına göz atıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 31 Temmuz Pazartesi 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Malefiz

19:00 atv Ana Haber

20:00 Üvey Anne

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Dönence

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Patlat Kazan

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Ruhun Duymaz

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

TRT 1 yayın akışı

09:20 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:20 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Modern Doğu Masalları

21:05 Şanzelize Düğün Salonu

22:30 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Süt Kardeşler

23:30 Nasipse Adayız

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star