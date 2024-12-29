32 yıldır çocukların favorisiydi; Bir daha açılmayacak...

Yağmur Dinç

The Powerpuff Girls, Dexter’s Laboratory, Ed, Edd n Eddy, Adventure Time, Regular Show ve Teen Titans Go! gibi popüler çizgi filmlerle tanınan Cartoon Network, radikal bir karar aldı.

Warner Bros.'a ait olan çizgi film kanallarından Cartoon Network, 32 yıllık kesintisiz hizmetini sonlandırdı.

Açıldığı süreden bu yana çocuklar ile animasyon sevenlerin yakından takip ettiği adresler arasında yer alan Cartoon Network, internet sitesini tamamen kapattı.

YENİ YAYIN ADRESİ

İlgili siteye Türkiye’den girmek isteyen kullanıcılar, WBD’nin Cartoon Network temalı “Hakkımızda” sayfası ile karşılaşıyor.

Siteyi ziyaret eden kullanıcılar, “Sevdiğiniz Cartoon Network dizilerini mi arıyorsunuz? Max’te neler izlenebileceğine bir göz atın” mesajıyla karşılanıyor.

Bu mesajın ardından kullanıcılar, Cartoon Network’ün içeriklerine ev sahipliği yapan Max platformuna yönlendiriliyor.