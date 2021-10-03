3,5 yıllık macera son buldu! O isim Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etti

3,5 yıllık macera son buldu! O isim Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etti

4. sezonuyla da büyük ilgi gören ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ayrılık haberi daha geldi. Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık, diziye ölerek veda etti.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Kerem Alışık, Erkan Bektaş, Bülent Polat ve İlayda Çevik'in yer aldığı dizinin 4. sezonunda bir ayrılık daha yaşanıyor.

Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın bu sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisine başrol isimlerden biri daha veda ediyor.

KEREM ALIŞIK VEDA ETTİ

Dizinin ilk bölümünden bu yana Ali Rahmet Fekeli karakteriyle yer alan usta oyuncu Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova'nın 107. bölümünde senaryo gereği ölerek diziye veda edecek. Fekeli'nin cenaze töreni ise ilçede hüzün havası estirecek.

Ayrıca Kerem Alışık'ın Çukurova'daki son sahnesini çekip İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Dizi ekibi, veda partisi düzenleyip Kerem Alışık'ı alkışlarla İstanbul'a yolcu etti.

3,5 yıl İstanbul ile Adana arasında mekik dokuyan Alışık'ın, aralarında İntibah'ın da olduğu 4 projeyle görüştüğü öğrenildi.