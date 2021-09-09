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    MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

    MasterChef yarışmasında dün dokunulmazlık kazanan mavi takım olurken, eleme adayı olan isimler merak ediliyor. Yarışmayı takip edemeyenler, MasterChef'te kimler potaya girdi? sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 12:57
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    MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

    MasterChef yarışmasında dün ekrana bölüm yine nefes keserken, konsept olarak sokak yemekleri yapıldı.

    Şefler yarışmacılardan; balık ekmek, ıslak hamburger, goralı, kumpir, nohut dürüm, bici bici, halka tatlısı yapmalarını istedi.

    Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıran kırana bir mücadele sergilerken, kazanan ise maviler oldu.

    Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynarken, yarışmayı takip edemeyenler, "MasterChef'te kimler potaya girdi?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi?

    MASTERCHEF'TE KİMLER POTAYA GİRDİ?

    Bireysel dokunulmazlık oyununda yapılması istenen yemek, Danilo şefin imza tabağı A Tutto Salmone oldu. 45 dakika süren verilen yarışmacılardan sadece ikisi tabağı çıkarabildi.

    Dokunulmazlığı kazan Hamza olurken, eleme potasına ise Azize'yi gönderdi.

    Ardından yarışmacılar arasında oylama yapılırken, Dilara'nın 4, Safanur'un 5 kez isimi yazıldı. Hamza oyunu Sefanur'a verince, ikinci eleme adayı Safanur oldu.

    MasterChef te kimler potaya girdi? MasterChef te eleme adayı olan isimler.. #1

    MasterChef te kimler potaya girdi? MasterChef te eleme adayı olan isimler.. #2

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