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- 4 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
4 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 04.08.2022 - 08:48
Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
4 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 4 Ağustos 2022 Perşembe Çarşamba TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Sonsuz Aşk
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta
KANAL D yayın akışı
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Haber
20:00 Herkül: Efsane Başlıyor
STAR TV yayın akışı
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Duy Beni
FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kazanan Restoran
22:45 Gol Kralı
TRT 1 yayın akışı
08:40 Tozkoparan
11:55 Bir Aş Hikayesi
12:25 Masumlar Apartmanı
15:15 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber 20:00
Seni Kalbime Sakladım
23:30 Mükemmel Eşleşme
TV 8 yayın akışı
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
SHOW TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi