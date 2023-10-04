4 Ekim 2023 Çarşamba TV'de neler var? İşte günün akışı Çarşamba günü yayınlanacak olan dizi, film ve yarışmalar belli oldu. İşte 4 Ekiml 2023 TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

ensonhaber.com TV izleyicileri, kanalların bugünkü programına göz atıyor. Çarşamba akşamı Dönence, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem, Adım Farah ve MasterChef Türkiye All Star programları yayında olacak. Sabah saatlerinden geceye kadar devam eden yayın akışını sizler için derledik. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 4 Ekim 2023 TV yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Dönence Star TV yayın akışı 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:30 Yüksek Sosyate 16:00 Güzel Köylü 18:15 Star Haber 19:00 Çöp Adam 20:00 Çöp Adam Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 En Hamarat Benim 15:00 Bu Tabak Kimin? 17:30 Adım Farah 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Adım Farah TRT 1 yayın akışı 07:20 Kalk Gidelim 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Seksenler 15:50 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Benim Güzel Ailem Show TV yayın akışı 08:30 Bu Sabah 10.00 Yeşil Vadi'nin Kızı 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Aile TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star