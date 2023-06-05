4 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat, Güzel Günler, Survivor... 4 Haziran 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

4 Haziran Cuma reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Güzel Günler, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Güzel Günler, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.