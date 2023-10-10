4. kez kansere yakalanmıştı! Yeşilçam’ın 'Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan sevenlerinden dua istedi Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Bahar Öztan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

ensonhaber.com

Üç kez yendiği kansere yeniden yakalanan Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Bahar Öztan son durumunu açıkladı.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak anılan Bahar Öztan geçtiğimiz mart ayında yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

Tedavisine devam edilen Yeşilçam oyuncusu, hastane odasından fotoğraf paylaşarak sevenlerinden dua istedi.

Bahar Öztan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a Maslak Acıbadem'e geldim benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var. Türkiye’nin en kıymetli iki profesörü Gökhan Demir ve Bilgi Baca'yı Allah başımızdan eksik etmesin ve bütün hocalarımızı.."

Bahar Öztan'ın bu paylaşımına dostları ve takipçilerinden geçmiş olsun yorumları yapıldı.