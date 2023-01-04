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- 4 Ocak 2023 Çarşamba TV yayın akışı: Dizi, film ve yarışmalar...
4 Ocak 2023 Çarşamba TV yayın akışı: Dizi, film ve yarışmalar...
- Haber Merkezi
- 04.01.2023 - 09:05
Kumandayı eline alanlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Bugün Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV gibi televizyon kanallarında birbirinden farklı içerikler yer alacak.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 4 Ocak 2023 Çarşamba TV yayın akışı...
4 Ocak 2023 Çarşamba TV yayın akışı
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
Star TV yayın akışı
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çöp Adam
Fox TV yayın akışı
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
15:25 Adını Sen Koy
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Ailecek Şaşkınız
TV8 yayın akışı
08:45 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa
10:30 Yazgı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye