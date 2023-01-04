4 Ocak 2023 Çarşamba TV yayın akışı: Dizi, film ve yarışmalar...

Günün yorgunluğunu TV karşısında atanlar, kanalları geziyor. Peki bugün TV'de neler var? 4 Ocak 2023 Çarşamba günü yayın akışları...

Kumandayı eline alanlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Bugün Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV gibi televizyon kanallarında birbirinden farklı içerikler yer alacak.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 4 Ocak 2023 Çarşamba TV yayın akışı...

4 Ocak 2023 Çarşamba TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

Star TV yayın akışı

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çöp Adam

Fox TV yayın akışı

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:25 Adını Sen Koy

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Ailecek Şaşkınız

TV8 yayın akışı

08:45 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa

10:30 Yazgı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye