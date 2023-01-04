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    4 Ocak 2023 Çarşamba TV yayın akışı: Dizi, film ve yarışmalar...

    Günün yorgunluğunu TV karşısında atanlar, kanalları geziyor. Peki bugün TV'de neler var? 4 Ocak 2023 Çarşamba günü yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 09:05
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    4 Ocak 2023 Çarşamba TV yayın akışı: Dizi, film ve yarışmalar...

    Kumandayı eline alanlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Bugün Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV gibi televizyon kanallarında birbirinden farklı içerikler yer alacak.

    Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 4 Ocak 2023 Çarşamba TV yayın akışı...

    4 Ocak 2023 Çarşamba TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 atv Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Hayat Şarkısı
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 O Kız

    Star TV yayın akışı

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Çöp Adam

     

    Fox TV yayın akışı

    10:15 Ekonomi Arası
    10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
    12:45 En Hamarat Benim
    16:30 Hayatımın Şansı
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Hayatımın Şansı

    TRT 1 yayın akışı

    08:45 Bu Toprağın Sesi
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Kalk Gidelim
    15:25 Adını Sen Koy
    16:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kasaba Doktoru

     

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Güzel Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Ailecek Şaşkınız

    TV8 yayın akışı

    08:45 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa
    10:30 Yazgı
    13:00 Canım Annem
    14:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye


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