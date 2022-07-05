Pazartesi akşamı televizyonlarda Sevmek Zamanı, Tozluyaka, MasterChef gibi yapımlar yayınlandı. Reyting yarışını Tozluyaka kazandı.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

4 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Sevmek Zamanı, Kanal D'de Uzay Yolcuları, Star TV'de Ah Nerede, Fox TV'de Tozluyaka, TRT 1'de Bumble Bee, TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 4 Temmuz 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

4 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Tozluyaka, İkinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Tozluyaka (Tekrar) aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Tozluyaka, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TOZLUYAKA FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 TOZLUYAKA (TKR) FOX

4 FOX ANA HABER FOX

5 TOZLUYAKA (OZET) FOX

6 SEVMEK ZAMANI ATV

7 UZAY YOLCULARI (Y.S) (TKR) KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SICAK GELISME KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TOZLUYAKA FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 FOX ANA HABER FOX

4 BUMBLEBEE (Y.S) TRT 1

5 TOZLUYAKA (OZET) FOX

6 TOZLUYAKA (TKR) FOX

7 SICAK GELISME KANAL D

8 UZAY YOLCULARI (Y.S) (TKR) KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 TOZLUYAKA FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 TOZLUYAKA (TKR) FOX

5 TOZLUYAKA (OZET) FOX

6 UZAY YOLCULARI (Y.S) (TKR) KANAL D

7 BUMBLEBEE (Y.S) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SEVMEK ZAMANI ATV