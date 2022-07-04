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    4 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yaz aylarının yeni yapımları ekranlarda yerini alıyor. TV keyfi yapmak isteyenler ise hangi kanalda ne var merak ediyor. İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışları...
    • 04.07.2022 - 08:42
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    4 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi  ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kuruluş Osman

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Destan

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Aşk Sana Benzer (Yerli Sinema)

    16:15 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Sevmek Zamanı

    23:45 13 Dakika

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Küçük Ağa

    08:30 Afili Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Uzay Yolcuları

    23:15 Uzay Yolcuları

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ah Nerede

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    15:45 Menajerimi Ara

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Ah Nerede

    21:45 Yerli Dizi Tekrar

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:45 Kadının Eseri

    14:00 Tozluyaka

    16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Tozluyaka

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    06:15 Hapishanedeki Çiçek

    09:15 Tozkoparan

    11:35 Bir Aş Hikayesi

    12:05 Masumlar Apartmanı

    15:35 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Bumble Bee

    22:05 Seni Kalbime Sakladım

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    13:00 Canım Annem

    17:15 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)


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