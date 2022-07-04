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- 4 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
4 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 04.07.2022 - 08:42
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aşk Sana Benzer (Yerli Sinema)
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sevmek Zamanı
23:45 13 Dakika
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Küçük Ağa
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzay Yolcuları
23:15 Uzay Yolcuları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ah Nerede
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Ana Haber
20:00 Ah Nerede
21:45 Yerli Dizi Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:45 Kadının Eseri
14:00 Tozluyaka
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Tozluyaka
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Hapishanedeki Çiçek
09:15 Tozkoparan
11:35 Bir Aş Hikayesi
12:05 Masumlar Apartmanı
15:35 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bumble Bee
22:05 Seni Kalbime Sakladım
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:00 Canım Annem
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)