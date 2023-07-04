4 Temmuz 2023 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyondakiler... 4 Temmuz 2023 Salı televizyonda neler, hangi diziler, filmler var? İşte kanalların saatlere göre yayın akışları...

Yeni bir reyting yarışı daha başladı.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları, yaz günlerinde izleyicilerle buluşuyor.

Bu akşam Güldür Güldür Show, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, Sahtekar İkili, Kendi Düşen Ağlamaz, Recep İvedik 3 ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 4 Temmuz 2023 Salı TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Anne (Yabancı Sinema)

15:55 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Sahtekar İkili (Yabancı Sinema)

22:30 İyi Olan Kazansın (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

22:30 İlk Buluşma

TRT 1 yayın akışı

09:25 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

15:55 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star