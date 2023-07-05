4 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Dönence dizisi sahneleriyle reytinglere damga vurdu 4 Temmuz 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

4 Temmuz Salı reyting sonuçları

Total'de 1.sırada tv8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Kanal D’de ilk bölümü yayınlanan “Dönence” dizisi, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada Kanal D’nin yeni dizisi “Dönence”, 3.sırada Show TV’de tekrarı ekrana gelen “Güldür Güldür Show” yer aldı.