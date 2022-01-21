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4 yılda gören olmadı! İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi Ezgi Ayvalı

4 yılda gören olmadı! İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi Ezgi Ayvalı

Oyuncu Okan Yalabık, dört yıldır birlikte olduğu kendi gibi oyuncu olan Ezgi Ayvalı'yla ilk kez objektiflere takıldı.