Euro
15.2027
0.39%
Dolar
13.4167
0.30%
Altın
790.9090
0.12%
Borsa
1,996.67
-0.87%
Bitcoin
527.266
-6.66%
BTXN Coin
33.30
0.27%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    4 yılda gören olmadı! İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi Ezgi Ayvalı

    Oyuncu Okan Yalabık, dört yıldır birlikte olduğu kendi gibi oyuncu olan Ezgi Ayvalı'yla ilk kez objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    4 yılda gören olmadı! İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi Ezgi Ayvalı

    Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Pargalu İbrahim" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Okan Yalabık, magazin gündeminde uzak bir hayat sürüyor.

    Yalablık, dört yıldır birlikte olduğu Ezgi Ayvalı, ilk kez Etiler'de bir arada görüntülendi.

    Bir mekanda baş başa yemek yiyen oyuncular, gazeteciler ile karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

    "MUTLUYUZ"

    43 yaşındaki oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Çok güzel, her şey yolunda" yanıtını verdi. Ezgi Ayvalı ise "Mutluyuz" dedi.

    Tiyatro oyunuyla sahnelere döneceğini belirten Okan Yalabık, "Şubat ayının sonunda başlayacak, koronavirüs yüzünden ara vermiştik" dedi.

    4 yılda gören olmadı! İşte Okan Yalabık ın sevgilisi Ezgi Ayvalı #1

    4 yılda gören olmadı! İşte Okan Yalabık ın sevgilisi Ezgi Ayvalı #2

    4 yılda gören olmadı! İşte Okan Yalabık ın sevgilisi Ezgi Ayvalı #3


    Görüş Bildir