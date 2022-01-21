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- 4 yılda gören olmadı! İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi Ezgi Ayvalı
4 yılda gören olmadı! İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi Ezgi Ayvalı
Oyuncu Okan Yalabık, dört yıldır birlikte olduğu kendi gibi oyuncu olan Ezgi Ayvalı'yla ilk kez objektiflere takıldı.
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 13:46
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Pargalu İbrahim" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Okan Yalabık, magazin gündeminde uzak bir hayat sürüyor.
Yalablık, dört yıldır birlikte olduğu Ezgi Ayvalı, ilk kez Etiler'de bir arada görüntülendi.
Bir mekanda baş başa yemek yiyen oyuncular, gazeteciler ile karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.
"MUTLUYUZ"
43 yaşındaki oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Çok güzel, her şey yolunda" yanıtını verdi. Ezgi Ayvalı ise "Mutluyuz" dedi.
Tiyatro oyunuyla sahnelere döneceğini belirten Okan Yalabık, "Şubat ayının sonunda başlayacak, koronavirüs yüzünden ara vermiştik" dedi.