4 Yüz Grubu şimdilerde ne yapıyor? 4 Yüz Grubu'nun üyeleri yıllara yenik düştü!

4 Yüz Grubu şimdilerde ne yapıyor? 4 Yüz Grubu'nun üyeleri yıllara yenik düştü!

Dandini Dandini ve Kız Kıza şarkıları ile bir döneme damga vuran 4 Yüz Grubu, yıllar sonra ortaya çıktı. Grubun son halini gören sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlığını gizleyemedi.

Hepsi Grubu gibi bir döneme damga vuran ve iddialı şarkılar yapan 4 Yüz Grubu, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor.

4 yüz Grubu, 16 Nisan 2007 tarihinde Hepsi Grubu'nun prodüktörlüğünü yapan Temel Zümrüt ve Süleyman Yüksel tarafından kuruldu ancak kısa sürede dağıldı.

Dandini Dandini, Kız Kıza ve Salla gibi şarkılara imza atan grup, müzikten kopmadı ancak yeniden bir araya gelmedi.

Yıllar içinde oldukça değişen ve evlenerek yeni bir hayata başlayan grup üyeleri, son halleri ile gündem oldu.

4 Yüz Grubu'nun son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları hem şoke oldu hem de zaman tünelinde yolculuk yaptı.

4 YÜZ GRUBU ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

4 Yüz Grubu'nun üyeleri; Gülnur Gökçe, Didem Ergüven, Onur Kırış ve İlkay Sipahi yıllar içinde oldukça değişti.

Grup üyelerinden Didem Ergüven tasarımcılık yaparken, evlendi ve 1 çocuk dünyaya getirdi.

Gülnür Gökçe ise hem çocuğuna bakmaya hem de aktif müzik hayatını devam ettirmeye çalışıyor.

Onur Kırış ise hem sunuculuk hem de dublaj sanatçılığı yapıyor. Diğer bir üye İlkay Sipahi, bir rock grubu olan Manevra'da müzik çalışmalarını sürdürüyor.

En son 2017 yılında klip çeken grup, pandemi döneminde yeniden bir araya geldi.

Pandemi sürecinde bir araya gelen grup, hayranlarına moral vermek amacıyla ev ortamında Kız Kıza, Dandini ve Ne Senle Ne Sensiz şarkılarına klip çektiler.