43'lük Mine Tugay mini elbisesiyle koltuğa serildi! Kalçadan firkik geldi....'Görsel şölen bu'

Güzelliği ile büyüleyen Mine Tugay, çiçekli mini elbisesiyle poz verdi. Tugay'ın pozu sosyal medyada gündem oldu ve hayranlarından tam not aldı.

28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, Medcezir dizisinde dikkatleri üzerine çekti.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanınmaya başlayan Tugay, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren Tugay, dizi ve film projelerinin yanı sıra tiyatro oyunlarında da yer aldı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk alanında yüksek lisans yapan Mine Tugay; Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi başarılı yapımlarda yer alma şansına sahip oldu.

Son olarak Gülümse Kaderine isimli dizi ile ekran karşısına geçen ancak 5. bölümde dizinin final vermesiyle üzülen Mine, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

Güzelliğine her geçen gün güzellik katan ve yalnız olmadığını söyleyen Tugay, mini elbisesiyle adeta şov yaptı.

Mine Tugay'dan fizik şov

Mine Tugay, mini elbiseli pozunu 3.8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.Tugay'ın o pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Tugay'ın kusursuz fiziğini görenlerin nutku tutulurken, gelen yorumlar ise övgü doluydu.

Mine Tugay'ın hayranları, "Bu ne güzellik" , "Olaysın aşkım" , "İnanılmaz" tarzında yorumları peş peşe sıraladı.

Bir dönem saçını siyaha boyatan ve beğenilmeyen Mine Tugay, kızıldan vazgeçmiyor. Kızıl saçları ve havası ile herkesin aklını başından alan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adeta görsel bir şölen sunuyor..