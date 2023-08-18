43'lük Şebnem Bozoklu'nun pozları sosyal medyayı yaktı geçti! "Güzelliğe bak be" Neşe karakteriyle ekrana dönen Şebnem Bozoklu'nun sosyal medya hesabını mercek altına alan izleyiciler, duru güzelliğine hayran kaldı.

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Müjdat Gezen mezunu olan Şebnen Bozoklu, adını ilk olarak Selena dizisinde duyurdu.

Asık çıkışını 2008-2010 yılları arasında rol aldığı Canım Ailem dizisinde Meliha karakteriyle yapan Şebnem Bozoklu, başarılarını sıraladı.

Galip Derviş, Ulan İstanbul, Şahsiyet, Cebimdeki Yabancı, Babam Çok Değişti be Elbet Bir Gün gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, yeni bir projeye imza attı.

TRT 1'in yeni yaz dizisi Hayatımın Neşesi'nde başrol alan Şebnem Bozoklu, Neşe karakterini canlandırıyor.

43'lük güzellik

43 yaşındaki Şebnem Bozoklu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Yaşını göstermeyen Bozoklu, duru güzelliği ve pozlarıyla beğeni topladı.

Bozoklu'nun hayranları, ünlü oyuncuyu yorumlarla destekledi.

İşte o karelerden bazıları...