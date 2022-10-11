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    44 yaşındaki Mine Tugay derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! "18'liklere taş çıkarır"

    Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir gibi pek çok farklı dizide rol alan 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay'dan yeni paylaşım geldi. Tugay,bu kez göğüs dekolteli pozlarıyla olay yarattı.
    • 11.10.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 16:09
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    44 yaşındaki Mine Tugay derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! '18'liklere taş çıkarır'

    Ekranlarda bir çok farklı yapımda rol alan ve Medcezir, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul gibi dizilerde de yer alan oyuncu Mine Tugay, özel hayatıyla olduğu gibi sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 1978 doğumlu olduğu bilinen 44 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde mini elbiseli paylaşımıyla takipçilerinden beğeni almıştı.

    44 yaşındaki Mine Tugay derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! '18 liklere taş çıkarır' #1

    Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile şöhretini artırmıştı. Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda da rol alan Tugay, 2006 yılında Gülpare, 2007 yılında Benden Baba Olmaz ve 2009 yılında Aynadaki Düşman dizilerinde oynamıştı.

    44 yaşındaki Mine Tugay derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! '18 liklere taş çıkarır' #2

    Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde rol alan isim, Zalim İstanbul dizisinde de Şeniz karakterine hayat vermişti.

    Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi!

    Tugay, son dönemde sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Bu kez derin göğüs dekolteli bir fotoğrafını paylaşan isme takipçilerden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

    44 yaşındaki Mine Tugay derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! '18 liklere taş çıkarır' #3

     

    "18'liklere taş çıkarır"

    Bazı takipçiler "Çok güzelsin", "18'liklere taş çıkarır" "Bu güzellik halis mi?" yorumlarında bulundu.

    İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    44 yaşındaki Mine Tugay derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! '18 liklere taş çıkarır' #4

    44 yaşındaki Mine Tugay derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! '18 liklere taş çıkarır' #5

    44 yaşındaki Mine Tugay derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! '18 liklere taş çıkarır' #6

    44 yaşındaki Mine Tugay derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! '18 liklere taş çıkarır' #7

    44 yaşındaki Mine Tugay derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! '18 liklere taş çıkarır' #8


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