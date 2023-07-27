Oğulları Uzay ve Kuzey ile tatil yapan Çağla Şıkel, sezonun yorgunluğunu atmaya başladı.
Çocuklarıyla çektirdiği eğlence dolu videoları sosyal medyadan paylaşarak tatili hakkında detay veren Şıkel, bu defa yüzdüğü anları paylaştı.
44 yaşındaki başarılı mankenin kusursuz fiziği ise kendisine iyi baktığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Çağla havuzdan paylaştı
Havuzdan çektirdiği videoyu reels haline getirip Instagram'a atan Çağla Şıkel, görenleri adeta büyüledi.
Sporu hayatından eksik etmeyen 44 yaşındakşi manken, genç kızları bir kez daha geride bıraktı.
Çağla Şıkel o videosuna da hayranları kayıtsız kalamadı...