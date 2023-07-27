44'lük Çağla Şıkel havuzdan paylaştı! Fiziği görenlerin aklını aldı Şu sıralar çocuklarıyla tatilin keyfini çıkaran Çağla Şıkel, yüzerken çektiği bir reels videosunu paylaştı. Şıkel'in yaşına rağmen paylaştığı video, herkesi kendisine hayran bıraktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Oğulları Uzay ve Kuzey ile tatil yapan Çağla Şıkel, sezonun yorgunluğunu atmaya başladı. Çocuklarıyla çektirdiği eğlence dolu videoları sosyal medyadan paylaşarak tatili hakkında detay veren Şıkel, bu defa yüzdüğü anları paylaştı. 44 yaşındaki başarılı mankenin kusursuz fiziği ise kendisine iyi baktığını bir kez daha gözler önüne serdi. Çağla havuzdan paylaştı Havuzdan çektirdiği videoyu reels haline getirip Instagram'a atan Çağla Şıkel, görenleri adeta büyüledi. Sporu hayatından eksik etmeyen 44 yaşındakşi manken, genç kızları bir kez daha geride bıraktı. Çağla Şıkel o videosuna da hayranları kayıtsız kalamadı...