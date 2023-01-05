Son olarak Yalı Çapkını ile seyirci karşısına çıkan Mine Tugay, otoparkta verdiği pozları hayranlarıyla paylaştı ve hangisinin daha iyi olduğunu sordu.

28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de oyunculuk üzerine eğitim alan Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanındı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi projelerde yer alan Tugay, asıl çıkışını Medcezir sayesinde yaptı.

Bu diziden sonra uzun süre adından söz ettiren Tugay, son olarak Gülümse Kaderine ile seyircisinin karşısına çıktı.

Ancak güzel ve başarılı oyuncu bu dizinin 5. bölümde final yapmasının ardından büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Bu diziden sonra ekrana yeniden ara veren ancak sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla gündemden düşmeyen Tugay, Yalı Çapkını'na konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Mine Tugay'ın yer alacağı bölümün tanıtımı yayınlandı. Ancak oyuncu yüzündeki değişimden dolayı eleştirilerin odağı oldu.

Her ne kadar yüzündeki değişimden dolayı eleştiri alsa da Tugay, sosyal medyadaki otopark pozu ile herkesi büyüledi.

Mine Tugay'ın fotoğraflarını seçebilene aşk olsun!

Güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle beğeni toplamaya devam ediyor. Son olarak otoparkta bir poz paylaşan Tugay, derin göğüs dekoltesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu paylaştığı karelerin altına, "Hangi fotoğraf?" notunu düştü ve hayranlarından seçim yapmalarını istedi. Ancak Tugay'ın güzelliği karşısında seçim yapabilen olmadı ve hepsinin beğenildiği ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'ndaki haliyle eleştiri alan Tugay, konuya ilişkin açıklama yapmadı.Oyuncunun botoks kurbanı olduğu ve doğallığını kaybettiği söylendi.